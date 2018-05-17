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Керівник "РИА Новости Украина" визнав, що має російський паспорт

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У Херсоні триває суд над керівником
У Херсоні триває суд над керівником "РИА Новости Украина" Вишинським / Twitter

Керівник інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирил Вишинський визнав те, що має два паспорти – український і російський.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також: У Путіна пригрозили Україні через затримання глави "РИА Новости Украина" Вишинського

У четвер, 17 травня Херсонський міський суд обирає запобіжний захід керівникові інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському.

Вишинський зазначає, що він не визнає провину у державній зраді. Натомість називає справу щодо себе "тиском на свободу слова".

Зазначається, що прокурор зачитав назви проросійських статей на сайті інформагентства. Проте керівник "РИА Новости Украина" відповів, що "всі ці статті опубліковані під рубрикою "Точка зору", тому він не бачить в цьому нічого осудного. 

Крім цього, на початку засідання Вишинський виступив з клопотанням, що хоче говорити російською мовою.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Судді Обшуки в київському офісі "РИА Новости" журналісти ЗМІ Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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