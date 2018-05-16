У Путіна пригрозили Україні через затримання глави "РИА Новости Украина" Вишинського

У Кремлі заявили, що категорично не сприймають дії Служби безпеки України проти громадян Росії і попередили, що готують заходи у відповідь на затримання журналістів російських ЗМІ.

Про це розповів прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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Росія ніколи не змушує себе чекати з відповідними заходами, коли щодо її громадян здійснюються такі дії. Головне, що, безумовно – Росія категорично не сприймає подібні дії щодо громадян Росії, тим більше, коли вони є представниками засобів масової інформації і коли причиною цих дій з обмеження свободи і так далі, тим більше, за пред'явленням таких тяжких звинувачень, є їх професійна діяльність,

– заявив представник Кремля.

Водночас, речник російського президента згадав і про реакцію міжнародної спільноти у справі обшуків у київському офісі "РИА Новости Україна" та затримання їхнього директора.

"Ми вже чули слова заклопотаності від різних міжнародних структур, які в даному випадку, звичайно, не можуть не відчувати серйозну стурбованість", – підсумував Пєсков.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".