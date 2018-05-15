Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки

Служба безпеки України 15 травня провела обшук у київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина". Журналісти сайту "24" розібралися, чому силовики раптом зацікавились російським виданням, що очікує на журналістів, які там працювали, та як ситуація розвиватиметься далі.

Чому пройшли обшуки в РИА "Новости"?

Тому що, як повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України. Після проведених обшуків працівників "РИА Новости Украина" було викликано на допит до СБУ, який відбудеться 18 травня.

Генпрокурор України Юрій Луценко запевнив, що у цій справі слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак та участі громадян України в цій дезінформаційній війні. Він пояснив, що дії цих осіб підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського було затримано. У нього вдома співробітники СБУ також провели обшуки.

Чому затримали керівника "РИА Новости"?

Він є керівником міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" і був призначений керівником українського представництва цього мас-медіа. Він же зареєстрував кілька юросіб, у тому числі і ТОВ "Інтер-селект", яке діє під брендом "Російське інформаційне агентство "Новости" – Украина". Така складна схема, як вважають правоохоронці, була потрібна, щоб приховати співпрацю між "РИА Новости – Україна" і "Росія сьогодні".

Щомісяця вказана фірма з ознаками фіктивності переказувала майже 53 тисячі євро, які мають російське походження, на рахунки українських підприємств, контрольованих Вишинським pic.twitter.com/ABUFajWV0R — СБ України (@ServiceSsu) May 15, 2018

Як пояснили у СБУ, встановлено і задокументовано те, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати до АРК Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти виготовляли там матеріали, які виправдовували анексію Криму, а також приєднання Криму до Росії.

Після повернення до Києва Вишинський разом з іншими співробітниками розгорнув діяльність щодо підтримки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", щомісяця отримуючи на це з РФ десятки тисяч євро. Кошти з Росії переправлялися в Сербію, звідти в Україну, де вони розподілялися Вишинським по підлеглих структурах. Це і стало підставою для проведення обшуків. На що саме йшли знайдені кошти, в СБУ не уточнили.

Що відомо про Вишинського?

Народився в Україні. Досвідчений журналіст та публіцист. Одружений. Був власкором в Україні російського телеканалу ВГТРК. Працював редактором на телеканалі ICTV. Має подвійне громадянство – українське і російське. Російське громадянство отримав указом президента Росії від 30 вересня 2015 року. Був нагороджений державною нагородою Російської Федерації закритим указом президента РФ медаллю "За повернення Криму".

Як відреагувала Росія?

Жваво. Посольство Росії скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту щодо кримінального переслідування інформагентства "РИА Новости Украина" та звинуватило Україну в репресіях проти журналістів. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової звернулась її російська колега Тетяна Москалькова з проханням захистити права громадянина Росії Вишинського. У МЗС Росії заявили про "ескалацію репресивних дій української влади в інформаційному полі". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що Росія вдасться до "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти "РИА Новости Украина". Про що саме йдеться – він не уточнив.

Що буде далі?

Наразі вирішується питання щодо повідомлення журналісту Вишинському про підозру у скоєнні державної зради. Близько 20 осіб, які були залучені до журналістської діяльності у "РИА Новости Украина", проходитимуть у розслідуванні як свідки.

Як повідомляють ЗМІ, на уточнююче запитання, якими будуть подальші дії щодо Вишинського, заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко відповів: "Крім процесуальних дій, буде розглядатись питання про позбавлення його громадянства. Українського можемо. Але судити нам його краще як громадянина України, правда ж?".