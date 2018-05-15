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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії відреагували на обшуки у київському офісі російського ЗМІ

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков / liganews

У Росії назвали обшуки СБУ у київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости" "обурливими" і додали, що приймуть "заходи взаємності" у відповідь на дії СБУ, але все ж спочатку мають отримати детальнішу інформацію.

Таку думку висловив прес-секретар президента Росії Володимира Путніа – Дмитро Пєсков, пише у себе на сайті видання РИА Новости в київському офісі якого і був обшук СБУ. 

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"Заходи взаємності, безумовно, будуть прийматися, але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все-таки отримати більш детальну інформацію. Поки ми лише знаємо, що робляться силові дії відносно російських ЗМІ, заходи щодо обмеження свободи наших журналістів, бо вони не виходять на зв'язок, і цього достатньо для жорсткого засудження. В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо і захищаючи максимально інтереси російських засобів масової інформації ", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що у київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук. Правоохоронці встановили, що мережа медіаструктур використовувалася країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Пізніше стало відомо, що затримано журналіста видання Кирила Вишинського.

Теги: Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Новини Росії Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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