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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В России отреагировали на обыски в киевском офисе российского СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / liganews

В России назвали обыски СБУ в киевском офисе российского СМИ "РИА Новости" "возмутительными" и добавили, что примут "меры взаимности" в ответ на действия СБУ, но все же сначала должны получить подробную информацию.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков, пишет у себя на сайте издания РИА Новости в киевском офисе, в котором и был обыск СБУ.

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"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более подробную информацию. Пока мы только знаем, что делаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, потому что они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В противном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", – сказал Песков.

Напомним, 15 мая стало известно, что в киевском офисе российского СМИ "РИА Новости-Украина" Служба безопасности Украины проводит обыск. Правоохранители установили, что сеть медиаструктур использовалась страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Позже стало известно, что задержан журналист издания Кирилл Вышинский.

Теги: Новости России Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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