Захищаючи "РИА Новости", у Лаврова не забули й про "Інтер"

У Міністерстві закордонних справ Росії оперативно відреагували на обшуки у редакції "РИА Новости Украина" у Києві.

15 травня стало відомо, що у київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук. Правоохоронці встановили, що мережа медіаструктур використовувалася країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

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Керівника редакції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який є громадянином України, затримали.

На обшуки в редакції "РИА Новости" у Києві миттєво відреагував головний пропагандист Кремля Дмітрій Кисельов.

Прокоментував цю ситуацію голос Путіна Пєсков і не обійшлись без коментаря у МЗС РФ.

Коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової з'явився на офіційному сайті відомства Лаврова.

Зокрема, вона заявила про "ескалацію репресивних дій української влади в інформаційному полі".

Захарова згадала про видворення з України журналістів пропагандистських каналів і не могла не згадала про злощасний концерт на "Інтері" 9 травня і скандал навколо нього.

9 травня кілька десятків представників українських праворадикальних організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" заблокували офіси телеканалу "Інтер" у Києві, погрожуючи підпалом... Спроба телеканалу відкрито виступити проти героїзації фашистських посібників напередодні Дня Перемоги викликала передбачувану реакцію київських радикалів, впевнених у підтримці своїх дій з боку силових відомств України,

– заступились у Лаврова за "Інтер".

Чим оскандалився телеканал "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.



Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.