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Защищая "РИА Новости", у Лаврова не забыли и об "Интер"

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Скандал вокруг телеканала
Скандал вокруг телеканала "Интер" разгорелся 9 мая / 24 Канал

В Министерстве иностранных дел России оперативно отреагировали на обыски в редакции "РИА Новости Украина" в Киеве.

15 мая стало известно, что в киевском офисе российского СМИ "РИА Новости Украина" Служба безопасности Украины проводит обыск. Правоохранители установили, что сеть медиаструктур использовалась страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

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Руководителя редакции "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который является гражданином Украины, задержали.

На обыски в редакции "РИА Новости" в Киеве мгновенно отреагировал главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев.

Прокомментировал эту ситуацию голос Путина Песков и не обошлись без комментария в МИД РФ.

Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой появился на официальном сайте ведомства Лаврова.

В частности, она заявила о "эскалации репрессивных действий украинской власти в информационном поле".

Захарова вспомнила о выдворении из Украины журналистов пропагандистских каналов и не могла не вспомнить про злосчастный концерт на "Интере" 9 мая и скандал вокруг него.

9 мая несколько десятков представителей украинских праворадикальных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" заблокировали офисы телеканала "Интер" в Киеве, угрожая поджогом... Попытка телеканала открыто выступить против героизации фашистских пособников накануне Дня Победы вызвала предсказуемую реакцию киевских радикалов, уверенных в поддержке своих действий со стороны силовых ведомств Украины,
– заступились у Лаврова за "Интер".

Чем оскандалился телеканал "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.

Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод таки показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Новости России Украина – Россия СМИ Сергей Лавров Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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