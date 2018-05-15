ГПУ готує журналісту "РИА Новости Украина" підозру у державній зраді

Наразі вирішується питання щодо повідомлення журналісту "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про підозру у злочині, а саме – у скоєнні державної зради.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Наразі вирішується питання щодо затримання керівника "РИА Новости Украина" (Вишинського) та повідомлення йому про підозру у державній зраді", – написала вона.

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Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.