Працівників "РИА Новости Украина" викликали на допит до СБУ: фото офісу після обшуків
Працівники СБУ завершили 15 травня в Києві обшуки в офісі видання "РИА Новости Украина". Під час цього спецслужбовці вилучили всі комп’ютери редакції.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.
Після проведених обшуків працівників "РИА Новости Украина" було викликано на допит до СБУ, який відбудеться 18 травня.
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Глава прес-центру "РИА Новости Украина" Марина Щербакова розповіла, що працівники СБУ поводилися ввічливо під час обшуків.
Фото з офісу "РИА Новости Украина" після проведених обшуків СБУ//Фото: 24 Канал
Офіс "РИА Новости Украина"//Фото: 24 Канал
Фото з офісу "РИА Новости Украина"
Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.
Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.
Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.