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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Доларові "килими" і державна зрада: Луценко повідомив деталі обшуків у "РИА Новости Украина"

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Обшуки в
Обшуки в "РИА Новости Украина" 15 травня / Facebook

У Генеральній прокуратурі України повідомили деталі обшуків у "РИА Новости Украина".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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Прокуратура АР Крим і СБУ сьогодні перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури,
– зазначив Луценко.

Генпрокурор емоційно написав про роботу редакції "РИА Новости Украина" в Києві.

"Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропаг*ндони відкрили в Києві "РИА новости Украина", – зазначив глава ГПУ.

Він запевнив, що у цій справі слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою та участі громадян України в цій дезінформаційній війні.

Луценко пояснив, що дії цих осіб підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Генпрокурор також оприлюднив фото великими сумами грошей та агітаційними матеріалами.

15 травня стало відомо, що у київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук. Правоохоронці встановили, що мережа медіаструктур використовувалася країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Теги: Новини України Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Розслідування Російська пропаганда ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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