Долларовые "ковры" и госизмена: Луценко сообщил детали обысков в "РИА Новости Украина"

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили детали обысков в "РИА Новости Украина".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры,

– отметил Луценко.

Генпрокурор эмоционально написал о работе редакции "РИА Новости Украина" в Киеве.

"После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропаг*ндоны открыли в Киеве "РИА Новости Украина", – отметил глава ГПУ.

Он заверил, что в этом деле следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой и участия граждан Украины в этой дезинормационной войне.

Луценко объяснил, что действия этих лиц подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Генпрокурор также обнародовал фото большими суммами денег и агитационными материалами.

15 мая стало известно, что в киевском офисе российского СМИ "РИА Новости Украина" Служба безопасности Украины проводит обыск. Правоохранители установили, что сеть медиаструктур использовалась страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.