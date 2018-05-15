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Работников "РИА Новости Украина" вызвали на допрос в СБУ: фото офиса после обысков

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Обыски в офисе
Обыски в офисе "РИА Новости Украина" / Rian.com.ua

Сотрудники СБУ завершили 15 мая в Киеве обыски в офисе издания "РИА Новости Украина". Во время этого спецслужащие изъяли все компьютеры редакции.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

После проведенных обысков сотрудники "РИА Новости Украина" были вызваны на допрос в СБУ, который состоится 18 мая.

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Глава пресс-центра "РИА Новости Украина" Марина Щербакова рассказала, что сотрудники СБУ вели себя вежливо во время обысков.


Фото из офиса "РИА Новости Украина" после проведенных обысков СБУ//Фото: 24 Канал


Офис "РИА Новости Украина"//Фото: 24 Канал

Обшуки
Фото из офиса "РИА Новости Украина"

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СБУ Российская пропаганда Новости России СМИ Медиа журналисты
Источник: 24 Канал
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