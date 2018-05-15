Работников "РИА Новости Украина" вызвали на допрос в СБУ: фото офиса после обысков

Сотрудники СБУ завершили 15 мая в Киеве обыски в офисе издания "РИА Новости Украина". Во время этого спецслужащие изъяли все компьютеры редакции.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

После проведенных обысков сотрудники "РИА Новости Украина" были вызваны на допрос в СБУ, который состоится 18 мая.

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Глава пресс-центра "РИА Новости Украина" Марина Щербакова рассказала, что сотрудники СБУ вели себя вежливо во время обысков.



Фото из офиса "РИА Новости Украина" после проведенных обысков СБУ//Фото: 24 Канал



Офис "РИА Новости Украина"//Фото: 24 Канал



Фото из офиса "РИА Новости Украина"

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.