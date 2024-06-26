Как увеличатся пенсии в июле

Благодаря надбавке по возрасту, в июле вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Увеличение произойдет, если пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.

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Надбавка по возрасту сейчас такая:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту не суммируется, а только растет. То есть, пенсионер в 77 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.

У кого еще вырастут выплаты

Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. При условии, если:

лицо проживает в одиночестве и нуждается в постороннем уходе;

пенсионер получает пенсию по возрасту;

гражданин старше 80 лет.

Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 944 гривны.

Для оформления этой надбавки необходимо обратиться в ПФУ. К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.