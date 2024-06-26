Как увеличатся пенсии в июле
Благодаря надбавке по возрасту, в июле вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Увеличение произойдет, если пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.
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Надбавка по возрасту сейчас такая:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.
У кого еще вырастут выплаты
Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. При условии, если:
- лицо проживает в одиночестве и нуждается в постороннем уходе;
- пенсионер получает пенсию по возрасту;
- гражданин старше 80 лет.
Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 944 гривны.
Для оформления этой надбавки необходимо обратиться в ПФУ. К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.