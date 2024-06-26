Як збільшаться пенсії у липні

Завдяки надбавці за віком, у липні зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Збільшення відбудеться, якщо пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.

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Надбавка за віком зараз така:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Доплата за віком додається до пенсії автоматично. Додатково звертатись у ПФУ непотрібно.

Зверніть увагу! Надбавка за віком не сумується, а лише зростає. Тобто, пенсіонер у 77 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.

У кого ще зростуть виплати

Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. За умови, якщо:

особа проживає на самоті і має потребу у сторонньому догляді;

пенсіонер отримує пенсію за віком;

громадянин старше 80 років.

Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 944 гривні.

Для оформлення цієї надбавки необхідно звернутись у ПФУ. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я.