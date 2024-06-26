За скільки можна купити 1 000 доларів у липні

За прогнозами експерта Бориса Кушнірука, з яким він поділився з 24 Каналом, курс долара може як суттєво опуститися, так і суттєво зрости в ціні.

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За його словами, золотовалютні резерви зараз – це, фактично, те джерело, з якого формується курс.

Борис Кушнірук Економіст І, в принципі, Національний банк може встановити курс на рівні, як 35 гривень, так і 45 гривень.

Ще раніше банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що наприкінці червня через ефект перехідної дати очікується помірне зростання попиту на валюту.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank В цей період ймовірне помірне здорожчання іноземної валюти в усіх сегментах валютного ринку. Вірогідно, вона коливатиметься в межах коридору 40,70 – 41,30 гривень за долар.

Зверніть увагу! Можна зробити висновок з прогнозів, що американська валюта у липні буде коливатися від 40,70 гривні. Ймовірно, навіть до 45 гривні. Отже, за суму в 1 000 доларів населенню доведеться віддати не менше, ніж 40 700 – 41 000 гривень та вище, залежно від обставин, які будуть у той період на ринку.

Який прогноз курсу був у червні

На червень експерт Андрій Шевчишин розповів 24 Каналу, що на ринку очікувалося подорожчання валюти.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

Шевчишин прогнозував, що курс може бути 41 гривню за валюту. Відтак, станом на 26 червня, курс на готівковому ринку коливається у межах 40,88 – 41,05 гривні.

Водночас банкір Тарас Лєсовий зауважив для 24 Каналу, що валютні коридори у червні на міжбанку та готівковому ринку будуть на одному рівні.