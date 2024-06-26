За сколько можно купить 1 000 долларов в июле

По прогнозам эксперта Бориса Кушнирука, с которым он поделился с 24 Каналом, курс доллара может как существенно опуститься, так и существенно вырасти в цене.

Читайте также Доллар и евро снова подорожали

По его словам, золотовалютные резервы сейчас – это, фактически, тот источник, из которого формируется курс.

Борис Кушнирук Экономист И, в принципе, Национальный банк может установить курс на уровне, как 35 гривен, так и 45 гривен.

Еще раньше банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что в конце июня из-за эффекта переходной даты ожидается умеренный рост спроса на валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка. Вероятно, она будет колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривен за доллар.

Обратите внимание! Можно сделать вывод из прогнозов, что американская валюта в июле будет колебаться от 40,70 гривны. Вероятно, даже до 45 гривны. Итак, за сумму в 1 000 долларов населению придется отдать не менее, чем 40 700 – 41 000 гривен и выше, в зависимости от обстоятельств, которые будут в тот период на рынке.

Какой прогноз курса был в июне

На июнь эксперт Андрей Шевчишин рассказал 24 Каналу, что на рынке ожидалось подорожание валюты.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

Шевчишин прогнозировал, что курс может быть 41 гривну за валюту. Поэтому, по состоянию на 26 июня, курс на наличном рынке колеблется в пределах 40,88 – 41,05 гривны.

В то же время банкир Тарас Лесовой отметил для 24 Канала, что валютные коридоры в июне на межбанке и наличном рынке будут на одном уровне.