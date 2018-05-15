ГПУ готовит журналисту "РИА Новости Украина" подозрение в государственной измене
Сейчас решается вопрос относительно сообщения журналисту "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о подозрении в преступлении, а именно – в совершении государственной измены.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Сейчас решается вопрос о задержании руководителя "РИА Новости Украина" (Вышинского) и сообщении ему о подозрении в государственной измене", – написала она.
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Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.