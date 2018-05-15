Росія надіслала Україні ноту протесту через справу щодо "РИА Новости Украина"
Посольство Росії скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту щодо кримінального переслідування інформагентства "РИА Новости Украина".
Про це повідомляється на сайті російського дипвідомства.
У своєму зверненні російські дипломати вимагають "вжити всіх необхідних заходів для припинення насильства над представниками засобів масової інформації, негайного звільнення К. Вишинського, об'єктивного розслідування обставин того, що трапилося, покарання винних у перевищенні посадових повноважень".
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У Посольстві Росії також додали, що дізналися про обшуки в київському офісі інформагентства і затримання Вишинського зі ЗМІ та від СБУ.
Посольство Росії звинуватило Україну в порушенні міжнародних зобов'язань, обмеженні свободи слова і репресіях проти журналістів.
Вкотре закликали українську сторону утриматися від подальших конфронтаційних кроків, які ведуть до деградації відносин між нашими країнами і перешкоджають відновленню конструктивного діалогу між ними,
– мовиться у повідомленні Посольства Росії.
Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.
Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.
Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.