Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыск в киевском офисе российского СМИ "РИА Новости Украина". Журналисты сайта "24" разобрались, почему силовики вдруг заинтересовались российским изданием, что ожидает журналистов, которые там работали, и как ситуация будет развиваться дальше.

Почему прошли обыски в РИА "Новости"?

Потому что, как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, установлено, что эта медиаструктура использовалась Россией в рамках гибридной информационной войны против Украины. После проведенных обысков сотрудников "РИА Новости Украина" было вызвано на допрос в СБУ, который состоится 18 мая.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что в этом деле следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак и участия граждан Украины в этой дезинформационной войне. Он пояснил, что действия этих лиц подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского было задержано. У него дома сотрудники СБУ также провели обыски.

Почему задержали руководителя "РИА Новости"?

Он является руководителем международного информационного агентства "Россия сегодня" и был назначен руководителем украинского представительства этого масс-медиа. Он же зарегистрировал несколько юрлиц, в том числе и ООО "Интер-селект", которое действует под брендом "Российское информационное агентство "Новости" – Украина". Такая сложная схема, как считают правоохранители, была нужна, чтобы скрыть сотрудничество между "РИА Новости – Украина" и "Россия сегодня".

Щомісяця вказана фірма з ознаками фіктивності переказувала майже 53 тисячі євро, які мають російське походження, на рахунки українських підприємств, контрольованих Вишинським pic.twitter.com/ABUFajWV0R — СБ України (@ServiceSsu) May 15, 2018

Как пояснили в СБУ, установлено и задокументировано то, что весной 2014 года Вышинский получил задание выехать в АРК Крым для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты готовили там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма, а также присоединение Крыма к России.

После возвращения в Киев Вышинский вместе с другими сотрудниками развернул деятельность по поддержке террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР", ежемесячно получая на это из РФ десятки тысяч евро. Средства переправлялись из России в Сербию, оттуда в Украину, где они распределялись Вышинским по подчиненных структурах. Это и стало основанием для проведения обысков. На что именно шли найденные средства, в СБУ не уточнили.

Что известно о Вышинском?

Родился в Украине. Опытный журналист и публицист. Женат. Был собкором в Украине российского телеканала ВГТРК. Работал редактором на телеканале ICTV. Имеет двойное гражданство – украинское и российское. Российское гражданство получил указом президента России от 30 сентября 2015 года. Был награжден государственной наградой Российской Федерации закрытым указом президента РФ медалью "За возвращение Крыма".

Как отреагировала Россия?

Живо. Посольство России направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста относительно уголовного преследования информагентства "РИА Новости Украина" и обвинило Украину в репрессиях против журналистов. К уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой обратилась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой защитить права гражданина России Вышинского. В МИД России заявили об "эскалации репрессивных действий украинской власти в информационном поле". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия предпримет "меры взаимности" в ответ на действия СБУ против "РИА Новости Украина". О чем именно идет речь – он не уточнил.

Что будет дальше?

Сейчас решается вопрос относительно обьявления журналисту Вышинскому о подозрении в совершении государственной измены. Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.

Как сообщают СМИ, на уточняющий вопрос, какими будут дальнейшие действия в отношении Вышинского, заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко ответил: "Кроме процессуальных действий, будет рассматриваться вопрос о лишении его гражданства. Украинского можем. Но судить нам его лучше как гражданина Украины, правда же?".