У Путина пригрозили Украине из-за задержания главы "РИА Новости Украина" Вышинского

В Кремле заявили, что категорически не приемлют действия Службы безопасности Украины против граждан России и предупредили, что готовят меры в ответ на задержание журналистов российских СМИ.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что, безусловно – Россия категорически не воспринимает подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность,

– заявил представитель Кремля.

В то же время, пресс-секретарь российского президента упомянул и о реакции международного сообщества на обыски в киевском офисе "РИА Новости Украина" и задержание их директора.

"Мы уже слышали слова озабоченности от различных международных структур, которые в данном случае, конечно, не могут не испытывать серьезную обеспокоенность", – подытожил Песков.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".