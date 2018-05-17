21:47
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Руководитель "РИА Новости Украина" признал, что имеет российский паспорт

122 Читати новину українською
В Херсоне продолжается суд над руководителем
В Херсоне продолжается суд над руководителем "РИА Новости Украина" Вышинским / Twitter

Руководитель информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский признал то, что имеет два паспорта – украинский и российский.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: У Путина пригрозили Украине из-за задержания главы "РИА Новости Украина" Вышинского

В четверг, 17 мая Херсонский городской суд избирает меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Вышинский отмечает, что он не признает вину в государственной измене. Зато называет дело в отношении себя "давлением на свободу слова".

Отмечается, что прокурор зачитал названия пророссийских статей на сайте информагентства. Однако руководитель "РИА Новости Украина" ответил, что "все эти статьи опубликованы под рубрикой "Точка зрения", поэтому он не видит в этом ничего предосудительного.

Кроме этого, в начале заседания Вышинский выступил с ходатайством, что хочет говорить на русском языке.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков было задержано журналиста этого издания Кирилла Вышинского.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Судьи Обыски в киевском офисе "РИА Новости" журналисты СМИ Новости Херсона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук