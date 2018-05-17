Руководитель "РИА Новости Украина" признал, что имеет российский паспорт

Руководитель информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский признал то, что имеет два паспорта – украинский и российский.

Об этом сообщает ТСН.

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В четверг, 17 мая Херсонский городской суд избирает меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Вышинский отмечает, что он не признает вину в государственной измене. Зато называет дело в отношении себя "давлением на свободу слова".

Отмечается, что прокурор зачитал названия пророссийских статей на сайте информагентства. Однако руководитель "РИА Новости Украина" ответил, что "все эти статьи опубликованы под рубрикой "Точка зрения", поэтому он не видит в этом ничего предосудительного.

Кроме этого, в начале заседания Вышинский выступил с ходатайством, что хочет говорить на русском языке.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков было задержано журналиста этого издания Кирилла Вышинского.



Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.