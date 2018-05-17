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Керівнику "РИА Новости Украина" сьогодні обиратимуть запобіжний захід

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Керівнику
Керівнику "РИА Новости Украина" сьогодні обиратимуть запобіжний захід / dt.ua

17 травня Херсонський міський суд розпочне обрання запобіжного заходу керівникові інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Засідання розпочнеться об 11:30.

Про це повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

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Засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу К.Вишинському в Херсонському міському суді призначено на 11:30,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 16 травня Вишинського доставили до Херсона. Адвокат журналіста розповів, що своє затримання той вважає переслідуванням та провокацією.

Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".

Теги: Новини України Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" журналісти ЗМІ
Джерело: 24 канал
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