Руководителю "РИА Новости Украина" сегодня будут избирать меру пресечения

17 мая Херсонский городской суд начнет избрании меры пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Заседание начнется в 11:30.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения К.Вышинскому в Херсонском городском суде назначено на 11:30,

– говорится в сообщении.

Отметим, что 16 мая Вышинского доставили в Херсон. Адвокат журналиста рассказал, что свое задержание он считает преследованием и провокацией.

Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным.

Засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу К.Вишинському в Херсонському міському суді призначено на 11.30 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 травня 2018 р.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".