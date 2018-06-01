Керівник "РИА Новости" Вишинський відмовився від громадянства України і просить захисту в Путіна

У п’ятницю, 1 червня, головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства. Свою заяву журналіст зробив під час засідання Апеляційного суду в Херсоні у його справі.

Про це повідомляє "Громадське".

Керівник "РИА Новости Украина" також звернувся до президента Росії Володимир Путіна за захистом.

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"Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", – заявив Вишинський.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.