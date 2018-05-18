Путін здивовано прокоментував затримання Вишинського в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав "безпрецедентною" ситуацію із затриманням у Києві головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це Путін заявив 18 травня на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє "РИА Новости".

"Людині намагаються пред'явити звинувачення у державній зраді за те, що вона робила публічно і виконувала свої професійні обов'язки. Я такого давно не бачив, такого давно не пригадаю", – сказав Путін.

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У свою чергу Меркель пообіцяла, що підніме питання затримання Вишинського на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.