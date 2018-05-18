Путин с удивлением прокомментировал задержание Вышинского в Украине

Президент России Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием в Киеве главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом Путин заявил 18 мая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает "РИА Новости".

"Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и выполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", – сказал Путин.

Читайте также: "Оппозиционный блок" хочет взять на поруки редактора "РИА Новости Украина" Вышинского

В свою очередь Меркель пообещала, что поднимет вопрос задержания Вышинского на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. В СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.