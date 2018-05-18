Мы обеспокоены этим, – Меркель поговорит с Порошенко о задержании директора "РИА Новости"

Во время разговора с Президентом Украины Петром Порошенко Канцлер Германии Ангела Меркель будет говорить о задержании директора "РИА Новостей в Украине" Кирилла Вышинского.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи, отвечая на реплику журналиста "Russia Today", который попросил ее повлиять на украинскую власть из-за задержания Вышинского, передает "Украинская правда".

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Она отметила, что президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос во время их разговора.

Я буду обсуждать свою поездку в Россию с украинским президентом. В том числе обсудим вопрос задержания российских журналистов. Мы обеспокоены этим,

– сказала Меркель.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".