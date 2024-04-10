В частности, текст редакции законопроекта опубликовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что это окончательная версия, которую внесут на голосование в парламент, передает 24 Канал.

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Что предлагают нардепы в законопроекте

Комитет закончил работу над законопроектом вечером 9 апреля. Уже в среду, 10 апреля, его внесли в парламент и голосование продлится до 11 апреля. Именно в четверг все решится, ведь депутаты будут голосовать за правки, которые проработал Комитет.

Стоит заметить, что к законопроекту о мобилизации в целом подали более 4000 поправок, а если точнее – 4294. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Комитет ВР в целом обработал 31 правку, а все остальные были отклонены. Поэтому народные депутаты будут рассматривать каждую правку отдельно.

Всего в законопроекте Комитет ВР принял несколько важных решений:

электронный кабинет будет правом, а не обязанностью, поэтому его будут создавать только те, кто хочет;

военнообязанные мужчины должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его сотрудникам ТЦК и полиции;

тех, кто уклоняется от мобилизации, будут наказывать – их временно ограничат в праве управлять транспортными средствами;

вместо срочной службы планируют ввести базовую военную подготовку;

обязательной мобилизации женщин не будет, однако женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны становиться на воинский учет.

Окончательная редакция законопроекта о мобилизации, который внесут в ВР: смотрите документ

Из законопроекта исключили пункт о демобилизации

Вечером 9 апреля в СМИ сообщили, что из законопроекта о мобилизации убрали положение о демобилизации. Журналисты "Украинской правды" заявили, что с такой инициативой выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, генерал написал письмо к министру обороны Рустему Умерову, в котором призвал исключить положение, ведь оно требует дополнительного изучения.

В то же время Сырский в обращении отметил, что вопрос демобилизации должны проработать и представить в отдельном законопроекте.