Зокрема, текст редакції законопроєкту опублікував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він наголосив, що це остаточна версія, яку внесуть на голосування до парламенту, передає 24 Канал.

Дивіться також Комітет завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію: коли та як голосуватиме Рада

Що пропонують нардепи у законопроєкті

Комітет закінчив роботу над законопроєктом увечері 9 квітня. Вже у середу, 10 квітня, його внесли до парламенту й голосування триватиме до 11 квітня. Саме у четвер все вирішиться, адже депутати голосуватимуть за правки, які опрацював Комітет.

Варто зауважити, що до законопроєкту про мобілізацію загалом подали понад 4000 правок, а якщо точніше – 4294. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Комітет ВР загалом опрацював 31 правку, а всі інші були відхилені. Тому народні депутати розглядатимуть кожну правку окремо.

Загалом у законопроєкті Комітет ВР ухвалив кілька важливих рішень:

електронний кабінет буде правом, а не обов'язком, тому його створюватимуть лише ті, хто хоче;

військовозобов'язані чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його співробітникам ТЦК та поліції;

тих, хто ухиляється від мобілізації, каратимуть – їх тимчасово обмежать у праві керувати транспортними засобами;

замість строкової служби планують запровадити базову військову підготовку;

обов'язкової мобілізації жінок не буде, однак жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають ставати на військовий облік.

Остаточна редакція законопроєкту про мобілізацію, який внесуть до ВР: дивіться документ

Із законопроєкту виключили пункт про демобілізацію

Ввечері 9 квітня у ЗМІ повідомили, що із законопроєкту про мобілізацію прибрали положення про демобілізацію. Журналісти "Української правди" заявили, що з такою ініціативою виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, генерал написав листа до міністра оборони Рустема Умєрова, у якому закликав виключити положення, адже воно потребує додаткового вивчення.

Водночас Сирський у зверненні наголосив, що питання демобілізації мають опрацювати й презентувати в окремому законопроєкті.