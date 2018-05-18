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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ми стурбовані цим, – Меркель поговорить з Порошенком про затримання директора "РИА Новости"

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Меркель поговорить з Порошенком про затримання директора
Меркель поговорить з Порошенком про затримання директора "РИА Новости" / voicesevas

Під час розмови з Президентом України Петром Порошенком Канцлер Німеччини Ангела Меркель говоритиме щодо затримання директора "РИА Новостей в Украине" Кирила Вишинського.

Про це вона заявила на прес-конференції в Сочі, відповідаючи на репліку журналіста "Russia Today", який попросив її вплинути на українську владу через затримання Вишинського, передає "Українська правда".

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Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін піднімав це питання під час їхньої розмови.

Я буду обговорювати свою поїздку до Росії з українським президентом. В тому числі обговоримо питання затримання російських журналістів. Ми стурбовані цим,
– сказала Меркель.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".

Теги: Новини політики Новини Росії Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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