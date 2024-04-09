Об этом сообщила пресс-секретарь черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея. Она добавила, что соответствующие изменения начнут действовать только через месяц.
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Изменения для ограниченно пригодных
Алина Кривошея отметила, что "ограниченно пригодные" по состоянию здоровья граждане должны пройти военно-врачебную комиссию в течение следующих девяти месяцев. После этого их определяют как "полностью непригодных" к военной службе или "пригодных".
Был перечень определенных болезней, по которым определяли, пригоден человек к военной службе или нет, либо же ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус "непригоден" к военной службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус "пригодный", то продолжают службу в Вооруженных Силах Украины,
– указала пресс-секретарь.
Однако соответствующие изменения будут действовать не сразу. По словам Кривошеи, закон вступит в силу через месяц с даты публикации, поэтому все эти изменения будут с 4 мая 2024 года.
Бронирование граждан
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 апреля отреагировал на дискуссию относительно бронирования военнообязанных. Он отметил, что должны быть четкие критерии, а процесс должен быть справедливым и рациональным.
- Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Это должно произойти в ближайшее время.
- В то же время исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что хейт в сети – это проявление неуважения к тем, кто честно и качественно выполняет свою работу. В частности, украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности.