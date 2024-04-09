Про це повідомила речниця черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. Вона додала, що відповідні зміни почнуть діяти лише через місяць.

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Зміни для обмежено придатних

Аліна Кривошея наголосила, що "обмежено придатні" за станом здоров’я громадяни мають пройти військово-лікарську комісію протягом наступних дев'яти місяців. Після цього їх визначають як повністю непридатних до військової служби, або ж придатних.

Був перелік певних хвороб, за якими визначали, чи людина придатна до військової служби, чи ні, або обмежено придатна. Що стосується військовослужбовців, хто отримає статус непридатний до військової служби, то вони звільняються зі служби. А хто отримає статус придатний, то продовжують службу в Збройних силах України,

– вказала речниця.

Однак відповідні зміни діятимуть не одразу. За словами Кривошеї, закон набуде чинності через місяць з дати публікування, тому всі ці зміни будуть з 4 травня 2024 року.

Бронювання громадян