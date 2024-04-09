За словами Шмигаля, щодо цього питання не має бути ніяких спекуляцій чи маніпуляцій. У новому переліку прем'єр закликав встановити вичерпний перелік об'єктів, працівники яких можуть бути заброньованими.
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Потрібні чіткі критерії
Денис Шмигаль зазначив, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Він зазначив, що українські військові обороняють Україну на фронті, однак для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура.
Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій,
– наголосив прем'єр.
Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Це має статися найближчим часом.
Шмигаль наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань щодо заброньованих громадян.
Що цьому передувало
- Міністерство культури 8 квітня підтвердило каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.
- Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі. Це викликало жваве обговорення у соцмережах.
- Згодом виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відреагував на хейт. Зокрема, він зазначив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів. Він додав також, що українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України