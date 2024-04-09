За словами Шмигаля, щодо цього питання не має бути ніяких спекуляцій чи маніпуляцій. У новому переліку прем'єр закликав встановити вичерпний перелік об'єктів, працівники яких можуть бути заброньованими.

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Потрібні чіткі критерії

Денис Шмигаль зазначив, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Він зазначив, що українські військові обороняють Україну на фронті, однак для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура.

Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій,

– наголосив прем'єр.

Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Це має статися найближчим часом.

Шмигаль наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань щодо заброньованих громадян.

Що цьому передувало