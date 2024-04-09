Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він також наголосив на значенні культури в країні, яка воює.
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"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи", – заявив Ростислав Карандєєв.
За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території.
"Обов'язок влади – забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання", – наголосив керівник Мінкульту.
Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа. За його словами, "під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України".
Що цьому передувало
8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.
Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі.