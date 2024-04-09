Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він також наголосив на значенні культури в країні, яка воює.

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"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи", – заявив Ростислав Карандєєв.

За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території.

Зауважте. Карандєєв зазначив, що за 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

"Обов'язок влади – забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання", – наголосив керівник Мінкульту.

Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа. За його словами, "під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України".

Що цьому передувало

8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі.