Підписаний закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного – не впливає на правила та порядок перетину кордону. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
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Чи вносилися зміни до правил перетину кордону
Зміни до правил затверджених постановою Кабінету Міністрів України, не вносилися,
– заявив Демченко.
Речник додав, що тимчасові обмеження на виїзд за кордон стосуються лише громадян України чоловічої статі, які перебувають у віці від 18 до 60 років.
"Ті категорії, яким було дозволено раніше перетинати кордон, вони залишаються. Серед останніх змін, які вносилися – це перетин кордону для студентів за певних умов", – зазначив він.
Демченко підкреслює, що цим правом можуть скористатися студенти чоловічої статі у віці від 18 до 22 років при наявності необхідних документів, які дозволили б перетнути український кордон.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що е-кабінет військовозобов'язаних буде створено для кожного військовозобов'язаного. Вона також зазначила, що користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде особистою справою кожного.
- Володимир Зеленський повідомив, що наразі нема потреби у мобілізації 500 тисяч осіб. Президент підкреслив, що Головнокомандувач знайшов ресурс всередині Збройних Сил. Мовиться про військовослужбовців, які були призвані, але не брали участь у бойових діях.
- Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що засідання Верховної Ради заплановане на 10 – 11 квітня. На ньому чиновники мають намір розглянути законопроєкт про мобілізацію.