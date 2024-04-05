Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, друге читання законопроєкту номер 10449 відбудеться вже наступного тижня.

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Голосування вже незабаром

Так, народний обранець у телеграм-каналі оприлюднив попередній порядок денний на найближчий пленарний тиждень. Засідання Верховної Ради заплановане на 10 – 11 квітня. На ньому чиновники мають намір розглянути лише три питання:

законопроєкт про мобілізацію;

законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації під номером 10379.

законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб під номером 11079-1.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Далі депутати надсилали правки.

29 березня Комітет з нацбезпеки завершив розгляд всіх 4269 правок. Відомо, що була, зокрема, відхилена пропозиція депутатів про економічне бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки.

Також профільний комітет назвав низку найабсурдніших змін, які пропонували народні обранці. Серед них право на відстрочку для усіх депутатів районних та міських рад, які мають виконувати свої повноваження без залишення основного місця роботи.

Які основні зміни прописані у новому законопроєкті

Головні нововведення, передбачені документом під номер 10449, включають:

запровадження обов'язкової базової військової підготовки. Водночас буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.

скасування строкової служби – замість неї базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час, у воєнний – на 3 місяці.

громадяни 18 – 24 років можуть обрати час проходження базової військової служби.

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, тобто 25 років.

Зазначимо, що президент Зеленський підписав 2 квітня 3 нові закони щодо мобілізації. Глава держави знизив призовний вік, скасував статус "обмежено придатний", погодив створення е-кабінетів для військових, а також окремим указом дозволив студентам до 22 років виїжджати за кордон на навчання.