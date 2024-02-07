Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за рішення проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.
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Депутат уточнив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграму Железняка
"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі – друге читання", – зазначив Ярослав Железняк.
Депутат пояснив, що найбільш ймовірно законопроект буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого, підписаний – на початку березня і вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.
Железняк також показав, як голосували депутати по фракціях:
- Слуга народу – 178,
- Європейська солідарність – 0,
- Батьківщина – 0,
- Платформа за життя та мир – 17,
- За майбутнє – 7,
- Голос – 3,
- Довіра – 18,
- Відновлення України – 12,
- Позафракційні – 8.
Новий законопроєкт про мобілізацію: ключове
- Проєкт закону пропонує знизити вік мобілізації з 27 до 25 років. Крім того, вводиться поняття "електронного кабінету призовника". Його мають обов'язково створити всі військовозобов'язані.
- Документ також передбачає, що військовозобов'язані упродовж 60 днів мають оновити свої облікові дані у ЦНАПі, військкоматі (ТЦК) або в електронному кабінеті призовника.
- Порядок вручення повістки суттєво спрощується. Відповідно до пропозицій, її можуть вручити як особисто, так і через електронний кабінет призовника.
- Якщо у встановлений повісткою термін чоловік не прибув до військкомату, його може доставити силоміць поліція.
- При цьому законопроєкт передбачає демобілізацію для тих, хто у війську протягом останніх 36 місяців.