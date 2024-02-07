Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за рішення проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.

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Депутат уточнив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.


Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграму Железняка

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі – друге читання", – зазначив Ярослав Железняк.

Депутат пояснив, що найбільш ймовірно законопроект буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого, підписаний – на початку березня і вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.

Железняк також показав, як голосували депутати по фракціях:

  • Слуга народу – 178,
  • Європейська солідарність – 0,
  • Батьківщина – 0,
  • Платформа за життя та мир – 17,
  • За майбутнє – 7,
  • Голос – 3,
  • Довіра – 18,
  • Відновлення України – 12,
  • Позафракційні – 8.

Новий законопроєкт про мобілізацію: ключове

  • Проєкт закону пропонує знизити вік мобілізації з 27 до 25 років. Крім того, вводиться поняття "електронного кабінету призовника". Його мають обов'язково створити всі військовозобов'язані.
  • Документ також передбачає, що військовозобов'язані упродовж 60 днів мають оновити свої облікові дані у ЦНАПі, військкоматі (ТЦК) або в електронному кабінеті призовника.
  • Порядок вручення повістки суттєво спрощується. Відповідно до пропозицій, її можуть вручити як особисто, так і через електронний кабінет призовника.
  • Якщо у встановлений повісткою термін чоловік не прибув до військкомату, його може доставити силоміць поліція.
  • При цьому законопроєкт передбачає демобілізацію для тих, хто у війську протягом останніх 36 місяців.