Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, за рішення проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.

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Депутат уточнив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.



Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію / Фото з телеграму Железняка

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі – друге читання", – зазначив Ярослав Железняк.

Депутат пояснив, що найбільш ймовірно законопроект буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого, підписаний – на початку березня і вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.

Железняк також показав, як голосували депутати по фракціях:

Слуга народу – 178,

Європейська солідарність – 0,

Батьківщина – 0,

Платформа за життя та мир – 17,

За майбутнє – 7,

Голос – 3,

Довіра – 18,

Відновлення України – 12,

Позафракційні – 8.

Важливо! До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Учора омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України,при цьому закликав парламент ухвалити законопроєкт. Мовляв, до другого рішення їх можна буде врахувати.

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