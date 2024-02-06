Проблеми є як у формулюваннях, так й конкретних нормах, які суперечать Конституції. Зокрема, у Лубінця є зауваження щодо обов'язкової реєстрації електронного кабінету призовника.
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Лубінець про проєкт закону
Дмитро Лубінець наголосив, що згоден з тим, що державі потрібно нормативно вдосконалити питання мобілізації. Однак урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм.
Відповідний лист вже відправили до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок,
– наголосив Лубінець.
Наприклад, потребує урегулювання формулювання "зняття" та "виключення" з військового обліку, коли мова заходить про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього.
Окрім цього, новим законопроєктом пропонується можливість тимчасово обмежити права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з статтею 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
Зауваження стосуються й електронного кабінету військовозобов'язаного. За словами Лубінця, зазначена у проєкті юридична відповідальність не відповідає положенням "Про захист персональних даних", а також правовим позиціям щодо права на особисте та сімейне життя.
Мобілізація в Україні
- Заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв також зазначав, що оновлений проєкт закону має суперечливі норми. За його словами, цей документ усе ще не такий, яким його пропонували змінити. Комітет хоче почути думку Міноборони, чому ці пункти не виправили.
- Варто зазначити, що парламент 6 лютого скоротив строки подачі альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації. Таким чином чинний проєкт №10449 можуть розглянути у Комітеті та проголосувати за нього вже цього тижня.
- Серед дискусійних норм особливо вирізняється питання так званих "електронних повісток". Верховна Рада хоче отримати пояснення від Міноборони, як саме це буде реалізовано. Там зазначили, що, наприклад, не всі мають доступ до смартфонів.