Зокрема, електронний кабінет дозволить громадянам легше й простіше уточнити дані. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк, передає 24 Канал.
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За скільки треба зареєструвати дані в е-кабінеті
Павлюк наголосив, що військовозобов'язаний буде мати 60 днів аби уточнити дані. За його словами, це можна буде зробити в електронному кабінеті.
Представник Міноборони зауважив, що окрім цього працюватимуть й інші способи уточнення даних. Зокрема, у територіальних центрах комплектування, центрах надання адміністративних послуг тощо.
Загалом електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там – і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей, і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська,
– пояснив він.
Павлюк також розповів, що в електронну систему "Оберіг" заносилися дані, які були на папері, і в них є багато неточностей. Через це необхідно уточнення цих даних у ТЦК та СП.
Наостанок представник Міноборони наголосив, що електронний кабінет – механізм, який дозволить громадянам легше й простіше виконати свій обов'язок з уточнення даних.
Кабмін вніс у Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію
- Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Документ містить оновлені пункти, до яких раніше були питання в комітетах Верховної Ради та омбудсмена.
- Зокрема, уряд пропонує зменшити призовний вік для українців від 27 до 25 років. Тобто тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.
- У новому законопроєкті також чітко прописали норми щодо мобілізації людей з інвалідністю. Згідно із документом, люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби.