В частности, электронный кабинет позволит гражданам легче и проще уточнить данные. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк, передает 24 Канал.

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Павлюк отметил, что военнообязанный будет иметь 60 дней, чтобы уточнить данные. По его словам, это можно будет сделать в электронном кабинете.

Представитель Минобороны отметил, что кроме этого будут работать и другие способы уточнения данных. В частности, в территориальных центрах комплектования, центрах предоставления административных услуг и тому подобное.

В общем электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там – и это значительно проще, и это позволит охватить большее количество людей, и, соответственно, значительно качественнее приобщать людей к армии,

– пояснил он.

Павлюк также рассказал, что в электронную систему "Оберег" заносились данные, которые были на бумаге, и в них есть много неточностей. Поэтому необходимо уточнение этих данных в ТЦК и СП.

Напоследок представитель Минобороны отметил, что электронный кабинет – механизм, который позволит гражданам легче и проще выполнить свой долг по уточнению данных.

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