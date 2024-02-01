В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно. В частности, во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

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Что известно о форме для военнослужащих

Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах – II и III.

Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

Во время выдачи формы военнослужащим также присутствовала заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

К этому мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня имеем результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти,

– заявила чиновница.

Она также отметила, что сейчас фиксируется все большая заинтересованность женщин в привлечении в Вооруженные Силы на добровольной основе. По ее словам, главной задачей Минобороны является создание достойных условий для их службы.

Кроме того, участие в событии приняли Вице-спикер и депутат Верховной Рады Елена Кондратюк, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, а также другие депутаты. В частности, говорится о чиновницах из межфракционного объединения "Равные возможности", и представители общественных организаций.

Военнослужащим ВСУ начали выдавать женскую военную форму / Фото Министерства обороны Украины

По данным Минобороны, сейчас сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года были объявлены тендеры на закупки этих товаров.

Как отметили в ведомстве, 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

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