Могут ли мобилизовать женщин во время полномасштабной войны, что надо знать о воинском учете, пишет 24 Канал.
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Мобилизация женщин: что стоит знать
Женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды Сил обороны. Однако, исключительно добровольно.
Новый законопроект о мобилизации: чего ждать
Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект. В нем четко прописано, кого именно из женщин могут привлекать на службу по мобилизации.
Заметим, что об изменениях в проекте речь не идет. Важно знать, что:
- пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность – подлежат учету;
- те, имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной специальностью – по желанию;
- женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время – добровольно.