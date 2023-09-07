В то же время, немалую волну дискуссий в обществе уже вызвало недавнее заявление представителя президента в Раде Федора Вениславского. Депутат анонсировал, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. А соответственно и приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен. Но обо всем по порядку.

К теме Какая будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву

Изменения происходят из-за нового закона "О воинской обязанности и военной службе". Важно понимать, что это не временные меры во время войны с Россией. Ведь война рано или поздно завершится.

В то же время угроза от россиян отнюдь не исчезнет, поэтому нужно быть готовыми к отражению вражеской агрессии даже в мирное время.

Переходу на воинский учет подлежат женщины 18 – 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть речь идет не обо всех женщинах, а только о врачах, медсестрах и фармацевтах. Здесь также важно уточнить – все они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья.

В перечень 12 специальностей или профессий, в соответствии с которыми женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы, сейчас включены:

  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
  • профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
  • вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
  • другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
  • профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.

Для женщин, имеющих соответствующие специальности, учет становится обязательным.

После победы в мирное время украинские женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Без военно-учетных документов медиков и фармацевтов не имеют права трудоустраивать, но есть одно важное "но".

  • Медики и фармацевты, которые не трудоустроены, должны самостоятельно обратиться к военкоматам, чтобы встать на учет.
  • Также есть отсрочка на общих основаниях для женщин, которые уже встали на учет. Это могут быть ограничение по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
  • Беременные женщины признаются непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности.

Если в семье, где воспитывают несовершеннолетних детей, оба родителя являются военнообязанными, то один из родителей имеет право на отсрочку от военной службы.

  • женщины с инвалидностью;
  • женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • женщины, у которых муж с инвалидностью и/или один из своих родителей или родители мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
Современные военные действия требуют привлечения широкого круга специалистов, поэтому на фронте нужны юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, журналисты, фотографы и т.д.

Список нужных войску профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313.

Во-первых, необходимо прибыть в ТЦК и СП. С собой обычно необходимо иметь большой набор документов. По крайней мере пока новоизбранный министр обороны Рустем Умеров не диджитализирует весь процесс, как и обещал.

Список документов, необходимых для регистрации на воинский учет:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка с места работы с указанием специальности, по которой женщина работает;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3х4.

Эти документы необходимы для создания специального досье на человека – личного дела. С ним уже отправляют на Военно-врачебную комиссию (ВВК), которая должна сделать вывод о пригодности или непригодности к военной службе.

За два месяца до окончания обучения в медицинском или фармацевтическом учебном заведении администрация должна организованно подавать в районные (или городские) ТЦК и СП списки выпускниц с указанием фамилии, даты рождения, паспортных данных, налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучение, номера военно-учетной специальности.

Нет, учет, как и в случае с мужчинами, не приравниваеся автоматически к прохождению военной службы. Государство создает реестр и оценивает человеческие ресурсы. В то же время в случае необходимости состоящие на учете могут быть мобилизованы.

Мобилизация также не обязательно означает отправку на фронт и непосредственное участие в боевых действиях. Женщины, как и мужчины, могут быть привлечены к выполнению широкого круга работ по обеспечению обороны государства в военное время.

  • Кроме того, женщины могут проходить подготовку к службе. Речь идет прежде всего о сборах и специализированных курсах.
  • Также военнообязанные женщины после того, как встанут на учет, должны будут уведомлять ТЦК и СП об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и тому подобное.

Несмотря на то, что с 1 октября 2023 года украинки, имеющие медицинские или фармацевтические специальности, должны становиться на учет, в отношении них официально не работает запрет на выезд за пределы Украины. Сейчас ограничения действуют только в отношении мужчин.

Причиной такой коллизии является отсутствие правовых и практических механизмов проверки. Может быть, они вскоре появятся. По крайней мере, на это намекает член парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Он считает, что статус военнообязанных, приобретаемый женщинами, автоматически ограничивает для них выезд за границу.

Если они (женщины – 24 Канал) будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. Военнообязанные же выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,
– отметил Вениславский в комментарии РБК-Украина 6 сентября 2023 года.

Представитель президента в парламенте добавил, что все остальные женщины, имеющие военно-учетные специальности родственные военному делу, с этой же даты могут встать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется", – заверил нардеп.

При этом в Минобороны слова Вениславского еще не комментировали.

В то же время тот факт, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября 2023 года, не означает, что им автоматически запретят выезд из Украины, как военнообязанным мужчинам. Об этом, в частности, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

В то же время он добавил, что если будут внесены изменения в эти правила, их, конечно же, будут соблюдать.

"Если будут такие изменения приняты и вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", – сообщил Демченко.

Что интересно, пока в районных ТЦК и СП нет информации о женщинах, окончивших медицинские учебные заведения. Далеко не факт, что они получат ее оперативно и смогут создать реестры.

Таким образом, военных бюрократов ждет тяжелый и хлопотный процесс, который фактически делает его добровольным даже для женщин медицинских специальностей. На это намекает и трехлетняя отсрочка. Другое дело – выпускницы, с них должен начаться адекватный процесс формирования реестров.