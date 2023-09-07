Водночас чималу хвилю дискусій у суспільстві вже викликала нещодавня заява представника президента в Раді Федора Веніславського. Депутат анонсував, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. А відповідно й набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Та про все по-порядку.

До теми Якою буде мобілізація жінок і хто підлягає призову

Яким є юридичне підґрунтя Зміни відбуваються через новий закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Важливо розуміти, що це не тимчасові заходи на час війни з Росією. Адже війна рано чи пізно завершиться.



Водночас загроза від росіян аж ніяк не зникне, а тому потрібно бути готовими до відбиття ворожої агресії навіть у мирний час.

Військовий облік жінок: які професії та спеціальності включено

Переходу на військовий облік підлягають жінки віком 18 – 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто мова йде не про всіх жінок, а лише про лікарів, медсестер і фармацевтів. Тут також важливо уточнити – всі вони мають бути придатні до служби за станом здоров'я.

До переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані наразі входять такі:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармацевти, провізори.

Для жінок, які мають відповідні спеціальності, облік стає обов’язковим.

Зверніть увагу! Для жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, є можливість добровольно стати на облік та долучитися до українського війська.



Цим правом вже скористалися тисячі українок, які несуть службу в збройних силах України та інших підрозділах Сил оборони та виконують бойові завдання на фронті.

Після перемоги в мирний час українські жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Чи є виключення та що відомо про відстрочку

Без військово-облікових документів медиків і фармацевтів не мають права працевлаштовувати, але є одне важливе “але”.

Важливо! Для жінок, які отримали дипломи ще до затвердження законодавчих змін (тобто до 30 грудня 2022 року), діє "перехідний період" терміном у 3 роки. Він, зокрема, передбачає, що до кінця 2026 року вони ще можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.



При цьому міським (районним) ТЦК СП роботодавці мають повідомляти про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку.

Медики і фармацевти, які не працевлаштовані, мають самостійно звернутися до військкоматів, щоб власноруч встати на облік.

Також є відстрочка на загальних підставах для тих жінок, які вже стали на облік. Це можуть бути обмеження за станом здоров'ям або в зв'язку із сімейними обставинами .

. Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Жінки, які вже призвані під час мобілізації, мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) або в зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку (до досягнення нею 6-річного віку).

Якщо в родині, де виховують неповнолітніх дітей обоє батьків є військовозобов'язаними, тоді один із батьків має право на відстрочку від військової служби.

Хто з жінок не підлягає мобілізації

жінки з інвалідністю;

жінки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

жінки, які мають чоловіка з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Які професії потрібні силам оборони Сучасні воєнні дії вимагають залучення широкого кола фахівців, тому на фронті потрібні юристки, психологині, ветеринарки, бухгалтерки, програмістки, менеджерки, працівниці банківської системи, секретарки, журналістки, фотографині тощо.



Перелік потрібних війську професій затверджений Наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313.

Як жінкам стати на облік

По-перше, необхідно прибути до ТЦК і СП. Зі собою традиційно необхідно мати чималий набір документів. Принаймні, допоки новообраний міністр оборони Рустем Умєров не диджиталізує весь процес, як і обіцяв.

Перелік документів, що потрібні для реєстрації на військовий облік:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Ці документи потрібні для створення спеціального досьє на людину, що називається особова справа. З нею вже відправляють на Військово-лікарську комісію (ВЛК), що має зробити висновок про придатність або непридатність до військової служби.

Зверніть увагу! Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити практично так само, як і в чоловіків (повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог). Єдина відмінність – огляд у гінеколога.

Військовий облік для випускниць

За два місяці до закінчення навчання в медичному чи фармацевтичному навчальному закладі, адміністрація має організовано подавати до районних (або міських) ТЦК та СП списки випускниць, із зазначенням прізвища, дати народження, паспортних даних, податкового номера, зареєстрованого місця проживання, спеціальності та дати завершення навчання, номера військово-облікової спеціальності.

Зверніть увагу! У випускниць медичних і фармацевтичних закладів є один місяць після завершення навчання, щоб стати на військовий облік.



Якщо вони не звернулися до центрів комплектування впродовж цього часу – на них чекає штраф від 850 до 1700 гривень.

Чи дорівнює облік жінок військовій службі?

Ні, облік, як і у випадку з чоловіками, не дорівнює автоматично проходженню військової служби. Держава створює реєстр та оцінює людські ресурси. Водночас у разі необхідності ті, хто перебуває на обліку, можуть бути мобілізовані.

Важливо! Представники Міноборони наразі запевняють, що підстав для примусової мобілізації жінок немає.

Мобілізація також не обов’язково означає відправку на фронт і безпосередню участь у бойових діях. Жінки, як і чоловіки, можуть бути залучені для виконання широкого кола робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Крім того, жінки можуть проходити підготовку до служби. Мовиться насамперед про збори та спеціалізовані курси.

Також військовозобов’язані жінки після того, як стануть на облік, повинні будуть повідомляти ТЦК та СП про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

До речі, українське законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Тобто жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Виїзд жінок за кордон і що кажуть у ДПСУ

Попри те, що з 1 жовтня 2023 року українки, які мають медичні чи фармацевтичні спеціальності, повинні ставати на облік, щодо них офіційно не працює заборона на виїзд за межі України. Зараз обмеження діють лише щодо чоловіків.

Причиною такої колізії є відсутність правових і практичних механізмів перевірки. Можливо, вони з'являться незебаром. Принаймні, на це натякає член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

Він вважає, що статус військовозобов'язаних, який набувають жінки, автоматично обмежує для них виїзд за кордон.

Якщо вони (жінки – 24 Канал) будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду,

– зазначив Веніславський у коментарі РБК-Україна 6 вересня 2023 року.

Представник президента в парламенті додав, що всі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

“Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов’язково ставати на облік, наразі не планується”, – запевнив нардеп.

При цьому в Міноборони слова Веніславського ще не коментували.

Водночас той факт, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня 2023 року, не означає, що їм автоматично заборонять виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам. Про це, зокрема, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

Водночас він додав, що, якщо будуть внесені зміни до цих правил, їх, звісно ж, будуть дотримуватись.

"Якщо будуть такі зміни прийняті й вони наберуть чинності, й в них будуть вказані чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил", – повідомив Демченко.

Що цікаво, наразі в районних ТЦК та СП немає інформації про жінок, які закінчили медичні навчальні заклади. Далеко не факт, що вони її отримають оперативно та зможуть створити реєстри.

Таким чином, на воєнних бюрократів чекає важкий і клопіткий процес, який фактично робить його добровільним навіть для жінок медичних спеціальностей. На це натякає і трьохрічна відстрочка. Інша справа – випускниці, з них має початися адекватний процес формування реєстрів.