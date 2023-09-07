Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. За словами Федора Веніславського, вони зможуть перетинати кордон відповідно до закону про військовозобов'язаних.
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Право виїзду обмежено
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив, що з 1 жовтня 2023 року жінки із відповідною освітою повинні стати на військовий облік. За його словами, перетин кордону для них тепер відбуватиметься так само як і для чоловіків.
Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду,
– сказав він.
Крім цього, він додав, що жінки також можуть ставати на військовий облік добровільно, не маючи потрібної освіти. Водночас розширювати перелік спеціальностей у жінок, представниці яких мають стати на облік, на законодавчому рівні не планується.
За словами Веніславського, для виконання закону про військовий облік жінок Кабінет Міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало відповідний наказ.
Мобілізація жінок в Україні: останні новини
- Жінки-медики мають "відмітитися" у військкоматах. Наразі постановка на військовий облік не передбачає для них мобілізації. Йдеться про жінок-медиків, а саме лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо віком від 18 до 60 років. Слід зауважити, що військовий облік жінок медичної професії не новинка, адже відповідно до законодавства вони є військовозобов'язаними.
- Наразі жінок, які стали на військовий облік, мобілізувати не планують. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сьогодні, усі жінки, які служать у ЗСУ, роблять це добровільно.
- До 2026 року не планують призивати навіть жінок, які мають медичну спеціальність. Жінки-медики мають стати на військовий облік протягом трьох років. Якщо вони не виконають цю вимогу, то з 2027 року не зможуть працювати за спеціальністю.