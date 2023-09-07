Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. За словами Федора Веніславського, вони зможуть перетинати кордон відповідно до закону про військовозобов'язаних.

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Право виїзду обмежено

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив, що з 1 жовтня 2023 року жінки із відповідною освітою повинні стати на військовий облік. За його словами, перетин кордону для них тепер відбуватиметься так само як і для чоловіків.

Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду,

– сказав він.

Крім цього, він додав, що жінки також можуть ставати на військовий облік добровільно, не маючи потрібної освіти. Водночас розширювати перелік спеціальностей у жінок, представниці яких мають стати на облік, на законодавчому рівні не планується.

За словами Веніславського, для виконання закону про військовий облік жінок Кабінет Міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало відповідний наказ.

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