Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на воинский учет. По словам Федора Вениславского, они смогут пересекать границу в соответствии с законом о военнообязанных.
Право выезда ограничено
Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил, что с 1 октября 2023 года женщины с соответствующим образованием должны стать на воинский учет. По его словам, пересечение границы для них теперь будет происходить так же, как и для мужчин.
То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,
– сказал он.
Кроме того, он добавил, что женщины также могут становиться на воинский учет добровольно, не имея нужного образования. В то же время, расширять перечень специальностей у женщин, представительницы которых должны стать на учет, на законодательном уровне не планируется.
По словам Вениславского, для выполнения закона о воинском учете женщин Кабинет министров издал постановление о порядке военного учета. Министерство обороны же издало соответствующий приказ.
Мобилизация женщин в Украине: последние новости
Женщины-медики должны "отметиться" в военкоматах. Постановка на воинский учет не предусматривает для них мобилизации. Речь идет о женщинах-медиках, а именно врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах и т.д. в возрасте от 18 до 60 лет. Следует заметить, что воинский учет женщин медицинской профессии не новинка, ведь согласно законодательству они военнообязанные.
Пока женщин, которые стали на воинский учет, мобилизовать не планируют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Сегодня все женщины, которые служат в ВСУ, делают это добровольно.
- До 2026 года не планируют призывать даже женщин, имеющих медицинскую специальность. Женщины-медики должны стать на воинский учет в течение трех лет. Если они не выполнят это требование, то с 2027 года не смогут работать по специальности.