Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на воинский учет. По словам Федора Вениславского, они смогут пересекать границу в соответствии с законом о военнообязанных.

Право выезда ограничено

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил, что с 1 октября 2023 года женщины с соответствующим образованием должны стать на воинский учет. По его словам, пересечение границы для них теперь будет происходить так же, как и для мужчин.

То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,
– сказал он.

Кроме того, он добавил, что женщины также могут становиться на воинский учет добровольно, не имея нужного образования. В то же время, расширять перечень специальностей у женщин, представительницы которых должны стать на учет, на законодательном уровне не планируется.

По словам Вениславского, для выполнения закона о воинском учете женщин Кабинет министров издал постановление о порядке военного учета. Министерство обороны же издало соответствующий приказ.

Мобилизация женщин в Украине: последние новости

  • Женщины-медики должны "отметиться" в военкоматах. Постановка на воинский учет не предусматривает для них мобилизации. Речь идет о женщинах-медиках, а именно врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах и т.д. в возрасте от 18 до 60 лет. Следует заметить, что воинский учет женщин медицинской профессии не новинка, ведь согласно законодательству они военнообязанные.

  • Пока женщин, которые стали на воинский учет, мобилизовать не планируют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Сегодня все женщины, которые служат в ВСУ, делают это добровольно.

  • До 2026 года не планируют призывать даже женщин, имеющих медицинскую специальность. Женщины-медики должны стать на воинский учет в течение трех лет. Если они не выполнят это требование, то с 2027 года не смогут работать по специальности.