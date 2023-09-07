Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на воинский учет. По словам Федора Вениславского, они смогут пересекать границу в соответствии с законом о военнообязанных.

Право выезда ограничено

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил, что с 1 октября 2023 года женщины с соответствующим образованием должны стать на воинский учет. По его словам, пересечение границы для них теперь будет происходить так же, как и для мужчин.

То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,

– сказал он.

Кроме того, он добавил, что женщины также могут становиться на воинский учет добровольно, не имея нужного образования. В то же время, расширять перечень специальностей у женщин, представительницы которых должны стать на учет, на законодательном уровне не планируется.

По словам Вениславского, для выполнения закона о воинском учете женщин Кабинет министров издал постановление о порядке военного учета. Министерство обороны же издало соответствующий приказ.

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