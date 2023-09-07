Женщины отдельных специальностей с 1 октября будут обязаны стать на военный учет. Представительницы ряда других профессий смогут появляться в военкоматах по желанию.
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Кому из женщин обязательно нужно прибыть в ТЦК
Речь идет о женщинах-медиках, а именно врачах, медсестрах, стоматологах, акушерок, фармацевтах и т.д. в возрасте от 18 до 60 лет. Следует заметить, что военный учет женщин медицинской профессии не новинка, ведь согласно законодательству они являются военнообязанными.
Наряду с мужчинами они должны становиться на военный учет, проходить подготовку к службе, сообщать ТЦК об изменении семейного статуса, места жительства или регистрации, получении инвалидности или статуса ВПЛ, сообщать в военкомат о трудоустройстве.
Если женщины, не обратяться в ТЦК в течение месяца со дня завершения медицинского вуза, их ожидает штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Штрафуют также и руководителей предприятий, где не работают не состоящие на учете военнообязанные женщины.
Что касается женщин других профессий, приближенных к военным, то за ними остается право добровольно становиться на учет.
Что делать беременным медикам и медикам-матерям
Беременные женщины и матери малолетних детей тоже должны явиться в ТЦК. Беременные медики сразу признаются непригодными для службы по состоянию здоровья. А вот медики-матери непригодными считаются:
- если они воспитывают детей самостоятельно;
- имеют троих и более несовершеннолетних детей;
- воспитывают ребенка с инвалидностью;
- если их муж служит в ВСУ.
Мобилизация женщин – планируют ли ее проводить
Пока женщин, которые стали на военный учет, мобилизовать не планируют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Сегодня все женщины, которые служат в ВСУ, делают это добровольно.
Будут ли выпускать женщин-медиков за границу
По закону военнообязанным женщинам запрещено выезжать за границу в условиях военного положения.
Впрочем, по словам адвоката Марины Бекало, фактически выезд за границу военнообязанных женщин не ограничен. У пограничников нет доступа к информации о военном учете женщин, а также нет полномочий требовать у женщин предъявления дополнительных документов, кроме паспорта.
Кроме того, Анна Маляр заявляла, что введение ограничений для выезда за границу военнообязанным женщина пока не планируется.
Мобилизация женщин в Украине: что известно
- В Минобороны отметили, что на сегодняшний день потребности в мобилизации женщин нет. До 2026 года не планируют призывать даже женщин, имеющих медицинскую специальность. Женщины-медики должны стать на военный учет в течение трех лет. Если они не выполнят это требование, то с 2027 года не смогут работать по специальности.
- Правительство утвердил 12 специальностей и профессий женщин, которые должны добровольно встать на военный учет в 2026 году.