Женщины отдельных специальностей с 1 октября будут обязаны стать на военный учет. Представительницы ряда других профессий смогут появляться в военкоматах по желанию.

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Кому из женщин обязательно нужно прибыть в ТЦК

Речь идет о женщинах-медиках, а именно врачах, медсестрах, стоматологах, акушерок, фармацевтах и т.д. в возрасте от 18 до 60 лет. Следует заметить, что военный учет женщин медицинской профессии не новинка, ведь согласно законодательству они являются военнообязанными.

Наряду с мужчинами они должны становиться на военный учет, проходить подготовку к службе, сообщать ТЦК об изменении семейного статуса, места жительства или регистрации, получении инвалидности или статуса ВПЛ, сообщать в военкомат о трудоустройстве.

Если женщины, не обратяться в ТЦК в течение месяца со дня завершения медицинского вуза, их ожидает штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Штрафуют также и руководителей предприятий, где не работают не состоящие на учете военнообязанные женщины.

Что касается женщин других профессий, приближенных к военным, то за ними остается право добровольно становиться на учет.

Что делать беременным медикам и медикам-матерям

Беременные женщины и матери малолетних детей тоже должны явиться в ТЦК. Беременные медики сразу признаются непригодными для службы по состоянию здоровья. А вот медики-матери непригодными считаются:

если они воспитывают детей самостоятельно;

имеют троих и более несовершеннолетних детей;

воспитывают ребенка с инвалидностью;

если их муж служит в ВСУ.

Мобилизация женщин – планируют ли ее проводить

Пока женщин, которые стали на военный учет, мобилизовать не планируют. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Сегодня все женщины, которые служат в ВСУ, делают это добровольно.

Будут ли выпускать женщин-медиков за границу

По закону военнообязанным женщинам запрещено выезжать за границу в условиях военного положения.

Впрочем, по словам адвоката Марины Бекало, фактически выезд за границу военнообязанных женщин не ограничен. У пограничников нет доступа к информации о военном учете женщин, а также нет полномочий требовать у женщин предъявления дополнительных документов, кроме паспорта.

Кроме того, Анна Маляр заявляла, что введение ограничений для выезда за границу военнообязанным женщина пока не планируется.

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