Согласно украинскому законодательству, обязательному военному учету подлежит только одна сфера, все остальные женщины могут служить в армии только добровольно. Но учет также не означает, что они обязательно будут мобилизованы в армию.

Читайте также Мобилизация в Украине: могут ли отправить на передовую без боевого опыта и снаряжения

Как женщины служат в рядах ВСУ

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что в украинской армии служат как мобилизованные женщины, так и добровольцы. Он убежден, что острой потребности в обязательном призыве для женщин нет.

Пока они (женщины – 24 Канал) могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Такие, конечно, есть. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении к войне их было гораздо больше, где-то до 10%, возможно, даже больше,

– заявил Горбач.

Он также сообщил, что в ВСУ женщины преимущественно служат на руководящих должностях, ведь пришли на службу до начала полномасштабного вторжения. Горбач считает, что женщины меньше идут в Вооруженные Силы из-за непростых условий прохождения службы.

"Если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины – командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т.д.", – сообщил он.

Женщины каких профессий должны стать на военный учет

Закон, согласно которому военный учет для женщин чисто добровольный, был принят еще в октябре 2022 года. Однако в этом законопроекте есть приложение, в котором указан список профессий, женщины с которыми должны стать на учет в военкомате.

В частности, там указаны следующие специальности:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства).

Добровольный военный учет для женщин

Изменений добровольности военного учета в Украине для женщин не будет до 2026 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения, относящиеся к системе учета. До 2026 года даже украинки, имеющие медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, без обязательной постановки на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке,

– отметила она.

Замминистра также сообщила, что в настоящее время на фронте находятся около 5 тысяч женщин. Изменения по упрощению системы призыва для женщин были разработаны Генштабом еще до начала полномасштабного вторжения.

Все женщины в Украине, имеющие профессию, которая соответствует боевым специальностям, могут стать на военный учет в добровольном порядке.