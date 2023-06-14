Могут ли все же отправить на передовую без боевого опыта и соответствующего снаряжения, рассказывает 24 Канал.

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Могут ли отправить на передовую без подготовки

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что чаще всего обращаются с жалобами именно на то, что "людей через пару дней учений или вообще без них направляют на передовую".

Однако никого не могут отправить в зону боевых действий без подготовки, ведь согласно статье 29 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное собрание.

Приказ Минобороны также обязывает командиров воинских частей обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту выполнения ими программы подготовки". Из-за войны подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам без снижения качества обучения и от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом по телефонам горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили,

– подчеркнула Маляр.

Обратите внимание! Горячая линия Минобороны: 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99.

Адвокат Дмитрий Швец также посоветовал мобилизованным писать рапорты, если их пытаются отправить воевать без должной подготовки. "Общественное". По словам юриста, такие жалобы чаще всего удовлетворяют.

"Думаю, военнообязанные лучше знают свои права, а воинские части, когда понимают, какие ошибки допустили и чего эти ошибки стоили, делают выводы", — отметил Швец.

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Могу ли отправить на фронт без снаряжения

Согласно приказу Минобороны, который мы упоминали выше, командиры воинских частей обеспечивают "организацию вещевого, финансового, продовольственного и медицинского обеспечения резервистов и военнообязанных".

"Государство обязано обеспечить военнослужащего средствами. Очень часто бывает проблема на месте: воинские части не делают заказ на это обеспечение, а иногда переводят эту обязанность на самих военнослужащих", – отметил адвокат.

В таком случае Швец советует не бояться, подавать рапорты и не соглашаться отправляться на войну, пока вам не предоставят снаряжение.