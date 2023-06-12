Однако повестка не всегда означает то, что военнообязанные или военнообязанные будут отправлены на фронт. О том, какие виды повесток, чем они отличаются и можно ли их вручить через СМС – читайте дальше.

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Какие виды повесток и чем они отличаются

Руководитель прессслужбы Львовского ОТЦК и СП Мария Левко пояснила, что в соответствии с действующим законодательством существуют 4 вида повесток:

Повестка для уточнения данных – в таком случае речь идет об обновлении данных военнообязанных о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и других данных;

Повестка на прохождение ВКЛ – эта повестка требует от военнообязанных прохождения военно-врачебной комиссии. К повестке прилагается карточка исследования и осмотра военнообязанного, в которой указывается заключение военно-врачебной комиссии о его пригодности или непригодности к военной службе;

Повестка о призыве на срочную службу;

Мобилизационное распоряжение – его вручают военнообязанным, признанным пригодными к военной службе после прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время Мария Левко подчеркнула, что повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником Территориального центра комплектования.

В любой повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес жительства военнообязанного, вид повестки, дата, время и адрес, куда необходимо явиться, уточнение необходимых документов, название органа, печать , подпись, фамилию, имя и отчество начальника РТЦК и СП,

– объяснила Левко.

Можно ли вручить повестку по почте или через СМС

Адвокат Роман Симухин обратил внимание на случаи, когда сообщения о вызовах в ТЦК приходят через СМС, или повестку оставляют в почтовом ящике или передают через родственников. Юрист подчеркнул, что такие действия незаконны, поскольку врученной повесткой считается только та, за вручение которой подписался лично военнообязанный. То есть в случае если вы получили сообщение через СМС или увидели повестку в почтовом ящике, то ничего не нужно делать, ведь он не считается врученным.

Однако врученной также считается и повестка, полученная через рекомендованное письмо с уведомлением о вручении с описанием содержимого и подписью.